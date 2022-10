Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Einbrecher drangen zwischen Samstagnachmittag, 17:30 Uhr und Montagmittag, 12:40 Uhr in eine Wohnung in der Schopenhauerstraße ein. Hierzu stiegen der oder die Diebe auf den Balkon des Gebäudes und hebelten dort die Balkontür auf. Im Innern der Wohnung wurden Schubladen und Schränke geöffnet, durchwühlt und durchsucht. Insgesamt wurden etwa 1000 Euro Bargeld entwendet. Der Schaden an der Balkontüre wird auf ca. 200.-Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr einen Mazda, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Buchstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Lorch: Einbruch in Bank

Ein bislang unbekannter Dieb hebelte zwischen Freitagmittag, 17:00 Uhr und Montagmorgen, 08:15 Uhr am Zollplatz eine Haustür auf. Über diese Tür gelangte der Dieb dann über ein Treppenhaus zum Hintereingang einer Bankfiliale. Dort wurde ebenfalls eine Tür aufgehebelt. In den Räumlichkeiten wurden von dem Eindringling zunächst mehrere Kameras, welche an der Decke angebracht waren, heruntergeschlagen. Anschließend wurde versucht den Tagesgeldtresor des Bankschalters aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen, Tel.: 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Berufsschulzentrum

Ein bislang unbekannter Dieb kletterte zwischen Sonntagmorgen, 9:30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, auf das Baugerüst am Berufsschulzentrum und gelangte dort in einen Raum im 1. Obergeschoss. Dort drückt er eine Tür zum Treppenhaus ein und gelangt so ins Erdgeschoss zum dortigen Automatenbereich. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug hebelte der Einbrecher einen Heißgetränkeautomaten auf und entwendet daraus den kompletten Münzeinsatz. zudem wurde versucht, den danebenbefindliche Süßwarenautomat aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der Schaden an den beiden Automaten beträgt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Aalen: Unfall auf der Autobahn

Am Montag gegen 07:40 Uhr befuhr eine 61-jährige Toyota-Lenkerin die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen wollte die 61-Jährige einen vorausfahrenden LKW überholen und scherte hierzu auf die linke Fahrbahn aus. Hierbei verlor sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich einmal um die eigene Achse, prallte in die Mittelschutzplanke und kam letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell