Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Achsbruch nach Ausweichmanöver - dunkler Kombi fährt weiter ++ Zeugen, Passanten und junge Frauen als Zeugen gesucht ++ Motorradfahrer übersehen - Kollision mit Pkw - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.06.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Achsbruch nach Ausweichmanöver - dunkler Kombi fährt weiter

Weil ein entgegenkommender dunkler Pkw Kombi in der Zeppelinstraße in den späten Nachmittagsstunden des 01.06.22 in den Gegenverkehr fuhr, musste ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat Ibiza gegen 17:30 Uhr nach rechts ausweichen. Zu einer Kollision kam es nicht. Durch das Ausweichmanöver bzw. die Vollbremsung brach die Achse des Seat. Parallel erlitt die 38 Jahre alte Beifahrerin im Seat ein Schleudertrauma. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Der Verursacher fuhr weiter. Bei ihm soll es sich um einen dunklen Pkw Kombi möglicherweise VW gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Teil von Anhängerklappe auf Ostumgehung verloren - gegen Pkw-Front geschleudert

Ein Teil seiner Anhängerklappe verlor ein unbekannter Fahrzeugführer in den Nachmittagsstunden des 02.06.22 auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Anschlussstelle Ebensberg in Fahrtrichtung Norden. Dieses wurde in der Folge hochgeschleudert und prallte gegen die Front eines Pkw Audi aus Eckernförde. Es entstand ein Sachschaden von gut einigen hundert Euro.

Rehlingen, OT. Rehrhof - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 02.06.22 auf der Bundesstraße 209 im Bereich Rehrhof. Dabei waren insgesamt drei Fahrer zu schnell unterwegs; Tagesschnellste mit 105 km/h.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Motorradfahrer übersehen - Kollision mit Pkw - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 64 Jahre alter Motorradfahrer aus Eschede (LK Celle) in den Abendstunden des 02.06.22 auf der Kreisstraße 23. Eine 54 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Kangoo aus Kiel wollte gegen 19:30 Uhr vom Ortsverbindungsweg aus Richtung Quartzau kommend auf die Kreisstraße einbiegen und übersah den Motorradfahrer mit seiner Ducati. Es entstand ein Schaden von gut 8.000 Euro.

Hitzacker - Scheibe von Wohnmobil eingeschlagen

Die Scheibe eines auf dem Parkplatz Prof.-Borchling-Straße abgestellten Wohnmobils schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.06.22 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Dannenberg - Schreckschusswaffe dabei

Eine ungeladene Schreckschusswaffe stellte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.06.22 gegen 16:30 Uhr in der Marschtorstraße bei einem 16-Jährigen sicher. Im Besitz eines "kleinen Waffenscheins" war der Jugendliche nicht, so dass ihn jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erwartet.

Uelzen

Uelzen - Zeugen, Passanten und junge Frauen als Zeugen gesucht - sexueller Übergriff in der Nacht zum 27.05.22

Nach einem bzw. zwei sexuellen Übergriffen zum Nachteil einer 19-Jährigen in der Nacht zum 27.05.22 sucht die Polizei Zeugen. Nachdem die junge Frau kurz vor Mitternacht die Lokalität Komma, Schnellenmarkt, mit ihr zwei unbekannten jungen Frauen verlassen hatte, wurden alle drei durch einen jungen Mann angesprochen. Die zwei Frauen entfernten sich in der Folge, so dass die 19-Jährige sich mit dem Unbekannten im Bereich des Ratsteichs aufhielt. Dort wurde dieses sexuell übergriffig, so dass die 19-Jährige weglief. Sie suchte in der Folge eine andere Lokalität aufm das Knockis in der Gudestraße auf, wo sie in der Folge durch einen anderen Mann bedrängt und gegen ihren Willen geküsst wurde. Der Täter/junge Mann für den Vorfall am Ratsteich wird als ca. 175cm groß, kurze braune Haare, Brillenträger und mit einem T-Shirt bekleidet beschrieben. Die zweite Person im Knockis war Mitte 20 mit südländischen Aussehen.

Die Ermittler suchen Zeugen bzw. Hinweisgeber zu den Vorfällen, insbesondere die zwei junge Frauen, die kurz vor Mitternacht zusammen mit der 19-Jährigen das Komma verlassen haben. Beide sollen ca. 18 bis 20 Jahre alte gewesen sein, wobei ein Mädchen auffallend längere Haare hatte. Parallel sollen am Ratsteich diverse Passanten gewesen sein, die den Vorfall möglicherweise wahrgenommen haben.

Im Knockis sollen dann weitere junge Frauen der 19-Jährigen nach dem zweiten Vorfall geholfen und u.a. ein Handy gereicht haben. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-312, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Geldbörse in Einkaufsmarkt gestohlen - mit EC-Karte Geld abgehoben

Die Geldbörse einer Seniorin erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 01.06.22 in einem Einkaufsmarkt in der Lüneburger Straße. Dabei gelangten die Diebe unbemerkt gegen 10:30 Uhr an die Geldbörse sowie die EC-Karte der Frau. Mit dieser wurde dann ein höherer Geldbetrag abgehoben. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Kindergarten

In den Kindergarten in der Ripdorfer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.06.22 ein. Die Täter zerstörten die Mehrfachverglasung eines Fensters, gelangten ins Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Gefäße, konnten jedoch keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Nachdem die Täter in der Vornacht scheiterten (siehe Pressemitteilung v. 02.06.22) brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.06.22 den Zigarettenautomaten in der Georgstraße auf und erbeuteten dieses Mal Zigaretten und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

