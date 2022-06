Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ hochwertigen Lkw in Polen sichergestellt ++ Fahndungserfolg nach Komplettentwendung eines Lkw Volvo Transporter mit Ladekran ++

Lüneburg (ots)

Hochwertigen Lkw südlich von Warschau sichergestellt: Dank den polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen aber insbesondere auch durch die Social-Media-Aktivitäten des Eigentümers in "Fernfahrer-Community" konnten hiesige Ermittler in Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei den hochwertigen Spezial-Lkw Volvo-Transporter 32-Tonner mit Ladekran bereits am 31.05.22 im Bereich eines kleineren Ortes südlich von Warschau (Polen) sicherstellen. Die professionellen Diebe hatten vermutlich "kalte Füße" bekommen und den Lkw dort abgestellt.

Der Lkw Volvo Transporter mit Ladekran in grau war in der Nacht zum 30.05.22 von einem Firmengelände in der Otto-Brenner-Straße verschwunden und professionell "geklaut" worden. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehr als 300.000 Euro.

Aufgrund von Rückmeldung der Fernfahrer-Community wurden verschiedene "Sichtungen" des Fahrzeugs im Verlauf des 30. und 31.05.22 in Polen bekannt. Dabei waren an dem Fahrzeug auch unterschiedliche vermutlich gestohlene Kfz-Kennzeichen u.a. aus den Baltischen Staaten angebracht. Parallel konnten die Ermittler weitere Infosysteme auswerten. Dieser "Fahndungsdruck" führte vermutlich dazu, dass die Täter das Fahrzeug abstellten und die Flucht ergriffen. Die weiteren Ermittlungen auch mit bundesweit anderen Dienststellen dauern an.

