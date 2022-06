Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Transporter und Pkw kollidieren frontal - Fahrerin in Pkw eingeklemmt schwer verletzt ++ Haftbefehl gegen Brandstifter erlassen ++ Kunststoffboot gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.06.2022 ++

Lüneburg

Oldendorf (Luhe), OT. Wetzen - Transporter und Pkw kollidieren frontal - Fahrerin in Pkw eingeklemmt schwer verletzt

Schwerste Verletzungen erlitt eine 43 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Touran in den Morgenstunden des 01.06.22 bei einer Frontalkollision mit einem Transporter Daimler Sprinter-Pritsche. Der 34 Jahre alte Sprinterfahrer war gegen 08:00 Uhr in Höhe des dortigen Reiterhofes aus bis dato nicht geklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit dem Pkw VW kollidiert. Die Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt, musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden und wurde schwerstverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Der 34 Jahre alte Fahrer im Sprinter sowie der 50 Jahre alte Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Lüneburg - Haftbefehl gegen Brandstifter erlassen - Feuer in den Büroräumen einer Bäckerei Am Sande

Nach dem Feuer in den Büroräumen im Obergeschoss einer Bäckerei Am Sande in den Nachtstunden zum 31.05.22 hat das Amtsgericht heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung gegen den 23 Jahre alten dringend tatverdächtigen Mann erlassen. Er wurde im Anschluss in der Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 23 Jahre alte Mann aus Lüneburg als vermeintlicher Einbrecher das Feuer in dem Gebäude verursacht hat. Glücklicherweise hatte ein Mitarbeiter der Bäckerei gegen 02:45 Uhr das Feuer im Obergeschoss rechtzeitig bemerkt, so dass die alarmierte Feuerwehr größeren Gebäude oder auch Personenschaden verhindern konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - vom Ladendiebstahl ins PKL

Einen 33 Jahre alten Ladendieb ertappten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in den Nachmittagsstunden de 31.05.22 in der Grapengießerstraße. Der Mann hatte gegen 15:30 Uhr versucht ein hochwertiges Parfüm mitgehen zu lassen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann parallel einen Beschluss für die Unterbringung in der Psychiatrischen Klinik hatte und wurde im Anschluss (ohne Parfüm) dorthin gebracht. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Gerätehaus eines Friedhofs

In das Gerätehaus eines Friedhofs Nordwest, Wienebütteler Weg, brachen Unbekannte im Zeitraum vom 25. bis 31.05.22 ein. Dabei wurden Gartengeräte, Rasenmäher sowie Werkzeuge abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - Kunststoffboot gestohlen

Ein mit einem Vorhängeschloss gesichertes Ruderboot/Kunststoffboot, Typ Anka 4, stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 30.05.22 am Sumter See. Die Täter hatten vermutlich mit einer Flex eine Stahlkette durchtrennt und das Boot abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus bzw. Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüneburg - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Den Vorrang eines Pkw Chrysler übersah ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Nachmittagsstunden des 31.05.22 im Postweg, so dass der Senior gegen 17:00 Uhr mit dem aus der August-Wellenkamp-Straße kommenden Pkw eines 43-Jährigen kollidiert und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Städtische Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.

Hohnstorf - Kollision beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 31.05.22 auf der Bundesstraße 209. Ein 72 Jahre alter Fahrer eines Pkw Subaru wollte gegen 18:40 Uhr nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw BMW. Der 36 Jahre alter Fahrer sowie seine acht Jahre alte Tochter erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Königshorst - "Scheune brennt" - Feuerwehr im Löscheinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es in den späten Abendstunden des 31.05.22 zum Brand einer Scheune in der Remontestraße. Nachbarn bemerkten gegen 22:45 Uhr das Feuer und alarmierten den Eigentümer sowie die Feuerwehr, die größeren Schaden und insbesondere ein Ausbreiten auf andere Gebäude verhindern konnte. Die Polizei ermittelt.

Wustrow - Nachbarschaftsstreitigkeiten - mit Reizgas gesprüht

Im Rahmen eines Streites betrat ein 61-Jähriger in den Abendstunden des 31.05.22 ein fremdes Grundstück und sprühte gegen 20:30 Uhr einem 34-Jährigen mit Reizgas ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Trebel - Einbrecher durch Hund gestört

In ein Wohngebäude Am Markt brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 31.05.22 ein. Dabei wurden die Täter vermutlich durch im Haus anwesende Hunde gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 31.05.22 in der Lüneburger Straße. Dabei waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Kollision zweier E-Bike-Fahrer - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier E-Bike-Fahrer kam es in den Morgenstunden des 01.06.22 Im Hülsen - Kreuzung Drosselstieg. Ein 74-Jähriger hatte gegen 08:50 Uhr den Vorrang eines 72-Jährigen missachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen - Geldbörse in Einkaufsmarkt gestohlen

Die Geldbörse einer 76-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 01.06.22 in einem Lebensmittelmarkt in der Nordallee. Dabei verschwand die Börse zwischen 10:00 und 10:30 Uhr aus der geschlossenen Jackentasche. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Altreifen in Wald entsorgt

Insgesamt 11 alte Pkw-Reifen entsorgten Unbekannte auf einem Waldweg an der Kreisstraße 9 zwischen dem Kreisverkehr Bundesstraße 4 und Suderburg. Der Landkreis wurde informiert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

