POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität" ++ nach Belästigung einer jungen Frau sucht Polizei älteres Ehepaar als Zeugen ++ Einbruch in Schulgebäude ++ ohne Führerschein unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 31.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Feuer in den Büroräumen einer Bäckerei Am Sande - Feuerwehr im Löscheinsatz - Polizei ermittelt gegen 23-Jährigen wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer in den Büroräumen im Obergeschoss einer Bäckerei Am Sande in den Nachtstunden zum 31.05.22 ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten vermeintlichen Einbrecher wegen schwerer Brandstiftung. Ein Mitarbeiter der Bäckerei hatte gegen 02:45 Uhr das Feuer im Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte verhindern konnte. Der Brandrauch hatte sich bereits in das zweite Obergeschoss ausgebreitet. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in den betroffenen Bereichen des Gebäudes. Neben den Nachlöscharbeiten wurde eine ausgiebige Belüftung der Räumlichkeiten durchgeführt. Die Polizei nahm noch während des Feuers die Ermittlungen auf. Dabei verdichteten sich Hinweise auf einen 23 Jahre alten Lüneburger, der vermutlich eine Türscheibe eingeschlagen hatte, um Geld aus dem Gebäude zu stehlen und dann den Schwelbrand verursacht/gelegt hatte. Im Anschluss flüchtete der Täter, konnte jedoch ermittelt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit gut 50.000 Euro.

Melbeck - Einbruch in Schulgebäude

In den Kiosk des Schulgebäudes in der Schützenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 31.05.22 ein. Die Täter brachen auch die Fenster mehrerer Büros auf und durchsuchten diese. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbruch in Kindergarten

In das Gebäude des Kindergartens im Moorfeld brachen Unbekannte in der Nacht zum 30.05.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und durchsuchten dieses. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse weg

Die Geldbörse mit persönlichen Papieren einer 70-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 30.05.22 gegen 11:30 Uhr Uhr vermutlich in einer Apotheke Am Sande. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec Giant Quick E stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 30.05.22 zwischen 12:00 und 16:00 Uhr am Lüneburger Bahnhof. Das Pedelec war mit einem Fahrradschloss gesichert. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Lkw verursacht Auffahrunfall und fährt weiter - Zeugen gesucht!

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 31.05.22 im Abfahrts-/Auffahrtsbereich - Brücke Landesstraße 216 - Lüneburg-Nord. Der Fahrer eines weißen Lkw hatte sich aus Richtung Hamburg im Abfahrtsbereich nicht ordnungsgemäß verhalten, so dass es gegen 07:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf im Kreuzungsbereich zwischen einem Pkw Ford Fiesta und einem Hyundai Tucson kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des weißen Lkw fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Andere Verkehrsteilnehmer, die die Situation wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität"

Weitere Schwerpunktkontrollen "Drogen- & Straßenkriminalität" führte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 30.05.22 im Lüneburger Stadtgebiet durch. Dabei stellten die Beamten im Verlauf bei mehreren Personen u.a. im Clamarktpark sowie weiteren Szene-Treffpunkten kleinere Menge Betäubungsmittel fest und sicher. Ein 28-Jähriger hatte einen Joint dabei wie auch ein 16-Jähriger. Bei einem 52-Jährigen wurde in einem Rucksack weißes Pulver sowie Konsum-Utensilien festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Tobringen - ohne Führerschein unterwegs - wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert

Eine zu schnelle Fahrerin eines Pkw BMW kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 30.05.22 auf der Bundesstraße 493. Dabei stellten sich gegen 20:00 Uhr heraus, dass die 35-Jährige aus der Region keinen entsprechenden Führerschein besaß. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Neben der BMW-Fahrerin ertappten die Beamten bei der Geschwindigkeitskontrolle noch zwei weitere zu schnelle Fahrer.

Uelzen

Uelzen - Feuer im Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses - Polizei ermittelt

Zu einem Feuer in einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Thaer-Straße kam es in den späten Mittagsstunden des 30.05.22. Die Uelzener Feuerwehr war gegen 13:30 Uhr im Großeinsatz und konnte größeren Schaden verhindern. Das Gebäude ist nach Belüften weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird auf gut 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache durch den Kriminalermittlungsdienst Uelzen dauern an. Derzeit können weder eine technische Ursache noch Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Uelzen - nach Belästigung einer jungen Frau sucht Polizei älteres Ehepaar als Zeugen

Nach einer Belästigung einer 17-Jährigen in den späten Abendstunden des 26.05.22 (Himmelfahrt) in der Bahnhofstraße - Durchgang zur Pastorenstraße - sucht die Polizei ein älteres Ehepaar als mögliche Zeugen. Die junge Frau war gegen 23:00 Uhr durch einen jungen Mann belästigt worden. Als ein älteres Ehepaar dazukam, verschwand der junge Mann. Dieser wird als ca. 20 Jahre, schlank, ca. 175cm groß, dunkle kurze Haare und mit schwarzer Lederjacke beschrieben. Die Polizei bittet nun insbesondere das Ehepaar sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -312 in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Einbruch in Abstellraum der Kirche

In einen Abstellraum der Kirche/Kirchengemeinde St. Johannis im Hagenskamp brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.05.22 ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein, durchsuchten den Raum, nahmen vermutlich nichts mit. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - in Vereinsheim eingedrungen

In das Vereinsheim des Sportclubs Fischerhof drangen Unbekannte in der Nacht zum 31.05.22 ein. Gestohlen wurden vermutlich nur mehrere Schlüssel. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Veerßen - Faserzementfassadenplatten von Baustelle gestohlen

Insgesamt sieben Faserzementfassadenplatten stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 30. auf den 31.06.22 aus dem Baustellenbereich auf dem Gelände der Grundschule in der Feldstraße. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Fahrrad vor Restaurant gestohlen

Ein vor einem Restaurant in der Römstedter Straße abgestelltes Fahrrad stahlen Unbekannte in den Abendstunden des 29.05.22 gegen 19:00 Uhr. Von der Tat sind Videoaufzeichnungen vorhanden, die aktuell ausgewertet werden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus im Kurpark

Einen Acrylglasbehälter im Bereich des "Gartens der Sinne" im Kurpark beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 25. bis 30.05.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 30.05.22 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorf. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 138 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

