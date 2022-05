Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Jugendliche bei Verkehrsunfall leicht verletzt+++Diebe verstecken ihre Beute+++Person in psychischem Ausnahmezustand+++Betäubungsmittel bei Kontrollen sichergestellt+++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg / Lüchow-Dannenberg / Uelzen vom 28.05. bis 29.05.2022

Stadt Lüneburg:

Jugendliche bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr wird eine 14jährige beim Überqueren der Lüneburger Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer/in des vom Mädchen beschriebenen Kleinwagens, welcher in Richtung stadteinwärts gefahren sein soll, kümmerte sich jedoch nicht um das Geschehen und fuhr weiter. Das Mädchen kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei der Polizei Lüneburg unter der Rufnummer: 04131-83062215.

Diebe verstecken ihre Beute

Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro versteckten dreiste Diebe am Freitagnachmittag in einem Innenhof in der Innenstadt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die beiden Männer, die Parfum und Anziehsachen in einem Gebüsch deponierten. Nachdem beide den Hof verlassen hatten, schloss die Zeugin das Tor zum Hof zu. Kurze Zeit später schienen die Täter ihre Beute wieder abholen zu wollen, jetzt scheiterten sie an dem geschlossenen Tor. Bei Eintreffen der Polizei waren sie verschwunden, das Diebesgut konnte teilweise Lüneburger Geschäften zugeordnet werden.

Pfefferspray gesprüht und PKW Spiegel abgetreten

Die beiden 22jährigen Männer saßen am Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr in ihrem Fahrzeug, Auf dem Wüstenort und um etwas zu essen. Dann soll eine männliche Person die Beifahrertür aufgerissen haben, um nach Zigaretten zu fragen. Die Fahrzeuginsassen verneinten. Vermutlich über die Antwort verärgert sprühte die Person nun Pfefferspray in Richtung der beiden Männer und trat den Spiegel an der Beifahrerseite des Autos ab. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer waren durch das Pfefferspray so eingeschränkt, dass sie den Täter nur als dunkel bekleidet mit Mütze und einem längeren dunklen Bart beschreiben konnten.

Betäubungsmittel bei Kontrollen sichergestellt

Durch einen Hinweis kontrollierten Beamte am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr mehrere Jugendliche im Fährsteg in der Nähe der Ilmenau. Bei einem 20jährigen wurden die Beamten fündig und stellten Betäubungsmittel sicher. Bei einer 17jährigen konnte ein Springmesser in ihrer Handtasche sichergestellt werden. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren. Bei einem 50jährigem, welcher am Samstag gegen 20.00 Uhr Am Wasserturm von der Polizei kontrolliert wird, wird ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren

Körperliche Auseinandersetzungen im Innenstadtbereich

Zu mehreren Körperverletzungsdelikten kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden. Gegen 03.30 Uhr wurde ein 22jähriger von einem Unbekannten mit grauer Jacke in der Reichenbachstraße mit der Faust ins Gesicht geschlagen, außerdem kassierte er einen Tritt gegen das Schienbein. Das Opfer wurde nur leicht verletzt und bedurfte keiner medizinischen Versorgung. Der Grund des Schlages und des Trittes ist der Polizei nicht bekannt. Gegen 05.00 Uhr schlägt ein polizeibekannter 33jähriger einem 36jährigem vor einem Lokal Am Stintmarkt mit der Faust ins Gesicht und läuft weg. Ein Zeuge läuft dem Täter hinterher und bekommt dafür von ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er und sein Bekannter werden durch den Vorfall leicht verletzt. Den 33jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Um 05.30 Uhr kassiert dann ein 21jähriger einen Faustschlag von einem Unbekannten in der Straße Bei der Abtspferdetränke. Als das Opfer vor dem Schläger flüchten will, stürzt er zu Boden und verletzt sich an den Armen und am Bein. Er wird im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Eine eingeleitete Fahndung durch die Polizei nach dem Täter verlief negativ.

Landkreis Lüneburg:

Barum Fahrradsturz mit Folgen

Der 86jährige war mit seinem Fahrrad in der Feldmark Barum Over unterwegs. Während der Fahrt ließ er sich durch einen Vogel auf der angrenzenden Wiese ablenken und übersah die Fahrbahnkante. Der Rentner stürzte und zog sich eine leichte Verletzung zu. Ein Rettungswagen verbrachte ihn ins Lüneburger Klinikum, an seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Grabow, später Nachmittag des 27.05.2022 Fahrt unter Betäubungsmitteln

Bei einer Verkehrskontrolle räumte der 36-jährige Führer eines VW Fox ein, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Freitag, ab 20:00 Uhr, Innenstadt Uelzen Person in psychischem Ausnahmezustand Ein 31-jähriger Uelzener gerät vermutlich aufgrund des Konsums von Betäubungsmittel in einen psychischen Ausnahmezustand mit Wahnvorstellungen, verschanzt sich zunächst in einer Wohnung und steigt später mit einer Schere und einem Messer bewaffnet auf das Dach des Wohnhauses. Nachdem der Mann vom Dach gesprochen werden kann, bedroht dieser dann plötzlich die eingesetzten Beamten mit der Schere und dem Messer. Trotz dessen gelingt es den Beamten unter Zuhilfenahme von Pfefferspray und mit Unterstützung des Rettungsdienstes den Mann zu überwältigen. Im Anschluss wird bei dem 31-jährigen eine Zwangseinweisung durchgeführt.

Samstag, gegen 11:00 Uhr, Innenstadt Uelzen Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrer Ein 51-jähriger Uelzener befährt mit seinem PKW die Gudesstraße und touchiert beim Überholen einen Fahrradfahrer. Hierdurch stürzt der 86-jährige Fahrradfahrer und kollidiert leicht mit einer Straßenlaterne - nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass dieser hierbei nach eigenen Angaben unverletzt bleibt. Der verursachende Fahrzeugführer setzt seine Fahrt unvermittelt fort und versucht einige Minuten später rückwärts in eine zu enge Parktasche einzuparken und touchiert hierbei die beiden links und rechts geparkten PKW. Auch hierauf setzt der Mann seine Fahrt fort und kann eine Straße weiter durch eingesetzte Polizeibeamte kontrolliert werden. Hierbei stellt sich heraus, dass beim 51-jährigen körperliche Ausfallerscheinungen vorliegen. Neben einer Durchführung einer Blutentnahme und dem Verlust der Fahrerlaubnis darf sich der Mann nun mehrerer Strafverfahren verantworten

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell