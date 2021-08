Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 16.08.2021, gegen 14.55 Uhr, kam es an der Parkplatzausfahrt einer Drogeriemarktkette in der Forchheimer Straße in Riegel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW Fahrer.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

