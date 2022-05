Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Feuer in den Büroräumen einer Bäckerei Am Sande ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Polizei ermittelt gegen 23-Jährigen wegen Brandstiftung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Feuer in den Büroräumen einer Bäckerei Am Sande - Feuerwehr im Löscheinsatz - Polizei ermittelt gegen 23-Jährigen wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer in den Büroräumen im Obergeschoss einer Bäckerei Am Sande in den Nachtstunden zum 31.05.22 ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten vermeintlichen Einbrecher wegen schwerer Brandstiftung. Ein Mitarbeiter der Bäckerei hatte gegen 02:45 Uhr das Feuer im Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte verhindern konnte. Der Brandrauch hatte sich bereits in das zweite Obergeschoss ausgebreitet. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in den betroffenen Bereichen des Gebäudes. Neben den Nachlöscharbeiten wurde eine ausgiebige Belüftung der Räumlichkeiten durchgeführt. Die Polizei nahm noch während des Feuers die Ermittlungen auf. Dabei verdichteten sich Hinweise auf einen 23 Jahre alten Lüneburger, der vermutlich eine Türscheibe eingeschlagen hatte, um Geld aus dem Gebäude zu stehlen und dann den Schwelbrand verursacht/gelegt hatte. Im Anschluss flüchtete der Täter, konnte jedoch ermittelt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit gut 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell