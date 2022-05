Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer verletzt Radler - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter touchierte mit seinem Pkw am Donnerstagabend in der Wilhelmstraße in der Karlsruher Südstadt einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer, der hierbei leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrradfahrer am Donnerstag gegen 22.00 Uhr die Wilhelmstraße in südliche Richtung. Der unbekannte Autofahrer fuhr mit seinem Pkw direkt hinter dem Zweiradfahrer und hupte dabei offenbar mehrfach ohne ersichtlichen Grund. Der Fahrradfahrer hielt darauf an und wollte ihn anscheinend zur Rede stellen. Daraufhin bremste der Pkw-Fahrer zunächst, beschleunigte jedoch im nächsten Moment wieder und touchierte dabei wohl das Fahrrad. Um der Situation zu entkommen, sprang der 45-Jährige von seinem Rad und verletzte sich hierbei an seinem linken Fuß. Der PKW-Fahrer blieb kurzzeitig stehen, verließ anschließend jedoch die Unfallörtlichkeit.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun nach dem Fahrzeugführer mit Hilfe des bekannten Kennzeichens und bittet um Zeugenmeldungen, die beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 entgegengenommen werden.

Jessica Schönauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell