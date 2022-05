POL-KA: (KA) Bruchsal - Aquaplaning verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten am Samstag zwischen 09.15 Uhr und 14.25 Uhr drei Autos auf einem Parkplatz an der Stadtgrabenstraße in Bruchsal. Der Sachschaden wird derzeit auf 2.500 Euro geschätzt. Inwieweit ein Zusammenhang zu vergleichbaren Vorfällen in den letzten Monaten an diesem Ort besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden ...

