Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mehrere Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten am Samstag zwischen 09.15 Uhr und 14.25 Uhr drei Autos auf einem Parkplatz an der Stadtgrabenstraße in Bruchsal. Der Sachschaden wird derzeit auf 2.500 Euro geschätzt. Inwieweit ein Zusammenhang zu vergleichbaren Vorfällen in den letzten Monaten an diesem Ort besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251/7260 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell