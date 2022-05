Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Kollision auf der Ostenallee

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 19.Mai, gegen 19:35 Uhr wurden zwei Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt. Eine 61 -jährige VW Passat-Fahrerin befuhr die Ostenallee in Richtung Westen und beabsichtigte im Kreuzungsbereich in die Soester Straße abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Smart einer 53-Jährigen zusammen, die auf der Ostenallee in Richtung Osten fuhr. Ein Rettungswagen brachte die Smart-Fahrerin in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Die 61 - Jährige wurde ebenfalls verletzt, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. (kap)

