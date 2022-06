Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! - Übergeben Sie keine Wertsachen ++ Pkw nach Kollision total zerstört - zwei Verletzte ++ "Frau mit E-Scooter angefahren" ++ Pulverlöscher in Parkhaus entleert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.06.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg/Warschau - hochwertigen Lkw in Polen sichergestellt - Fahndungserfolg nach Komplettentwendung eines Lkw Volvo Transporter mit Ladekran

Hochwertigen Lkw südlich von Warschau sichergestellt: Dank den polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen aber insbesondere auch durch die Social-Media-Aktivitäten des Eigentümers in "Fernfahrer-Community" konnten hiesige Ermittler in Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei den hochwertigen Spezial-Lkw Volvo-Transporter 32-Tonner mit Ladekran bereits am 31.05.22 im Bereich eines kleineren Ortes südlich von Warschau (Polen) sicherstellen. Die professionellen Diebe hatten vermutlich "kalte Füße" bekommen und den Lkw dort abgestellt.

Der Lkw Volvo Transporter mit Ladekran in grau war in der Nacht zum 30.05.22 von einem Firmengelände in der Otto-Brenner-Straße verschwunden und professionell "geklaut" worden. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehr als 300.000 Euro.

Aufgrund von Rückmeldung der Fernfahrer-Community wurden verschiedene "Sichtungen" des Fahrzeugs im Verlauf des 30. und 31.05.22 in Polen bekannt. Dabei waren an dem Fahrzeug auch unterschiedliche vermutlich gestohlene Kfz-Kennzeichen u.a. aus den Baltischen Staaten angebracht. Parallel konnten die Ermittler weitere Infosysteme auswerten. Dieser "Fahndungsdruck" führte vermutlich dazu, dass die Täter das Fahrzeug abstellten und die Flucht ergriffen. Die weiteren Ermittlungen auch mit bundesweit anderen Dienststellen dauern an.

Lüneburg - "Frau mit E-Scooter angefahren"

Das E-Scooter keine Spielzeuge, sondern Elektrokleinstfahrzeuge sind, die den Regeln u.a. der Straßenverkehrsordnung unterliegen, mahnt die Polizei schon seit langem. Zusammen mit ihrer kleinen Schwester war eine 14-Jährige in den späten Nachmittagsstunden des 01.06.22 mit dem E-Scooter einer Bekannten auf dem Parkplatz Häcklinger Weg unterwegs. Dabei fuhr das Mädchen gegen 17:00 Uhr eine 40 Jahre alte Frau, die gerade mit ihrem Einkaufswagen über den Parkplatz schob, an. Die Frau erlitt Schmerzen. Der E-Scooter war nicht wie vorgeschrieben pflichtversichert (kostet übrigens nur 30 bis 70 Euro pro Jahr!). Parallel gab die 14-Jährige falsche Personalien an

Bereits zuvor war es auch zu Problemen in der Bäckerei des Einkaufscenters im Häcklinger Weg gekommen. Dort hatte sich das Mädchen auch nicht ordentlich verhalten, so dass sie gebeten wurde die Bäckerei zu verlassen. Hier wurde sie ungehalten/frech und schlug einen Mitarbeiter ins Gesicht und gegen den Körper, als dieser sie nach draußen geleiten wollte. Parallel fielen "böse" Worte. Die Polizei muss auch hier strafrechtlich ermitteln und übergab die 14-Jährige ihren Erziehungsberechtigten.

Lüneburg - Pulverlöscher in Parkhaus entleert

Einen Pulverfeuerlöscher entleerten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 01.06.22 auf der 5. Ebene eines Parkhauses Am Berge. Dabei wurde auch ein abgestellter Pkw besprüht, ohne dass Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "den Joint in der Hand" - Polizei kontrolliert

Einen 23-Jährigen mit dem Joint in der Hand ertappte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.06.22 im Bereich der Brücke Ilmenaugarten. Parallel stellten die Beamten bei dem Lüneburger auch ein Glasgefäß mit vermutlich Marihuana sicher.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Einen 22-Jährigen mit einem E-Scooter kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.06.22 in der Stresemannstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 14:30 Uhr stellte sich heraus, dass für den Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! - Übergeben Sie keine Wertsachen

Opfer eines Anrufs von angeblichen Polizeibeamte wurde eine Frau aus Hitzacker in den Abendstunden des 01.06.22. Ein falscher Polizeibeamter hatte sich telefonisch bei der Frau (im Alter zwischen 40 und 50 Jahren) gemeldet und ihr in einem längeren Gespräch mitgeteilt, dass sie vermutlich Opfer eines Überfalls werden würde. Deshalb würde die Polizei ihr Bargeld sowie die EC-Karte (mit PIN) abholen, um dieses Wertgegenstände zu sichern. Die Frau deponierte die Gegenstände (Bargeld und EC-Karte) in der Folge vor ihrer Wohnungstür, wo diese dann durch die Täter abgeholt wurden. Die "richtige" Polizei ermittelt.

Die Polizei mahnt abermals und warnt vor den Anrufen "falscher Polizeibeamter"

EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl

Bei diesen Anrufen erscheint oft die "110" auf dem Display der Opfer, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen zu erschleichen. Anstatt der 110 könnte aber auch eine andere örtliche Telefonnummer zu sehen sein. Die Täter manipulieren technisch die Anzeige der Telefonnummern ihrer Opfer mit dem sogenannten "Call-ID-Spoofing". Die Betrüger fordern mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an! - Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch (Online und Druck) löschen lassen - Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Dannenberg - angetrunken unterwegs - 0,66 Promille

Einen 59 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.06.22 auf der Bundesstraße 191. Bei der Kontrolle gegen 03:15 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann aus der Region Hannover einen Alkoholwert von 0,66 Promille fest. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Dannenberg - Gartenstuhl & Hängesessel von Ausstellungsgelände gestohlen

Einen Gartenstuhl sowie einen Hängesessel stahlen Unbekannte in der Nacht zum 02.06.22 vom Außengelände eines Einrichtungsmarktes An den Ratswiesen. Die Täter hatten zuvor ein Schloss an der Umzäunung (Bauzaun) aufgebrochen. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Tatern - Pkw nach Kollision total zerstört - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 01.06.22 auf der Bundesstraße 493 bei Tatern. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda hatte beim Abbiegen auf die Bundesstraße gegen 17:40 Uhr einen von rechts kommenden Pkw VW Golf Cabrio eines 34-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt; das Cabrio: Totalschaden. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Uelzen - mit gefülltem Einkaufswagen den Kassenbereich passiert - Täter vorläufig festgenommen

Wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahls unter erschwerenden Umständen ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen. Der Mann, der georgischer Staatsbürger ist und keinen festen Wohnsitz in der Region hat, hatte versucht einen mit Alkohol und Nahrungsmitteln (im Wert von mehr als 480 Euro) gut gefüllten Einkaufswagen unbemerkt durch den Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Veerßer Straße zu bringen. Mitarbeiter bemerkten dieses, verfolgten und stellten den Mann, der auch ein Taschenmesser bei sich hatte. Die alarmierte Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Bienenbüttel - Anwohner bemerken Zigarettenautomaten-Aufbrecher - Täter flüchten ohne Beute

Beim Versuch die Verriegelung eines Zigarettenautomaten in der Georgstraße aufzusägen, ertappte ein Anwohner in der Nacht zum 02.06.22 gegen 02:00 Uhr die Täter, so dass diese die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, Groß Liedern - Müllsäcke im Elbe-Seiten-Kanal

Gut 20 Müllsäcke mit Abfall entsorgten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 01.06.22 im Elbe-Seiten-Kanal bei Groß Liedern. Diese trieben im Wasser und mussten geborgen werden. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

Bad Bevensen - rückwärts gegen geparkten Pkw - abgehauen

Gegen einen geparkten Pkw Opel Astra fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer im Verlauf des 01.06.22 auf dem Parkplatz der Diana-Klinik in der Dahlenburger Straße. Dabei war der Verursacher vermutlich rückwärts gegen den Opel gefahren und hatte diesen auf einen weiteren Pkw Opel geschoben. Im Anschluss verschwand der Verursacher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bienenbüttel - Spiegelditscher bei geparkten Pkw - abgehauen

Gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw Skoda Octavia fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in den frühen Abendstunden des 31.05.22 auf dem Parkplatz eines Discounters Rübenbaum. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Soltendieck - betrunken mit Klein-Lkw unterwegs - 2,2 Promille

Einen betrunkenen Klein-Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 02.06.22 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des 52-Jährigen gegen 09:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Lüneburg - Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das Durchfahrtverbot in der Salzstraße kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 02.06.22. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 14 Verstöße.

