Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall - 16.000 Euro Sachschaden (21.05.2022)

Trossingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von 16.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr im Einmündungsbereich der Heinz-Mecherlein-Straße und der Straße "Am Stadtgarten" ereignet hat. Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer war zunächst auf der Heinz-Mecherlein-Straße in Richtung Schura unterwegs und wendete seinen Wagen im Einmündungsbereich der Straße "Am Stadtgarten". Beim Einfahren in die Heinz-Mecherlein-Straße prallte der 56-Jährige mit einer aus Richtung Trossingen fahrenden 51- jährigen Renault-Fahrerin zusammen. Durch die Kollision werden beide wagen beschädigt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Renault. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden am Toyota sowie am Renault Twingo auf je 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell