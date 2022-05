Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Hochmössingen, Lkr. Rottweil) Mülleimer in Brand geraten

Oberndorf am Neckar, Hochmössingen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines in Brand geratenen Mülleimers ist es am Samstagabend, gegen 17.50 Uhr, an einem Wohnhaus in der Straße Laibäcker in Hochmössingen gekommen. Aus bislang unbekannter Ursacher fing ein Mülleimer, der auf einem Balkon der Erdgeschosswohnung des Hauses abgestellt war, Feuer. Die beim Brand entstandene Hitze zog auch mehrere Blumentöpfe und einen Sichtschutz in Mitleidenschaft, bevor die eingesetzte Feuerwehr den Brand löschen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur derzeit noch nicht bekannten Schadenshöhe, die sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte, und zur Brandursache hat die Polizei Oberndorf übernommen.

