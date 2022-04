Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 22-jährige Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein die Hainstraße in Richtung Frankfurter Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die junge Fahrzeugführerin aufgrund von Alkoholeinfluss mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend mit ihrem Pkw gegen ein Brückengeländer prallte. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Pkw und ihr Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

