POL-BOR: Bocholt - Angebliche Tochter bat um finanzielle Hilfe

Bocholt (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Bocholt mehrere parkende Autos beschädigt. Einen Schaden an der Frontscheibe wies ein Fahrzeug an der Richterstraße auf - dazu muss es am Freitag zwischen 14.20 Uhr und 17.45 Uhr gekommen sein. An der Eichendorffstraße parkte ein Fahrzeug, das ein Täter zwischen Donnerstag, 08.00 Uhr, und Samstag 12.00 Uhr, zerkratzt hat. Zu einer weiteren Beschädigung ...

