Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bietet Impf-Drive-In in der Stadt Overath für Jedermann an

Bergisch Gladbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Rheinisch-Bergischen Kreises, der Stadt Overath und der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Am kommenden Sonntag, den 12. September 2021 bietet die Feuerwehr Bergisch Gladbach im Auftrag des Rheinisch-Bergischen Kreises und in Zusammenarbeit mit der Stadt Overath in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine weitere Impfaktion an.

"Auf dem Gelände des Overather Testzentrums in der Nähe der Anschlussstelle Overath der BAB 4 werden wir am kommenden Samstag analog zum Bergisch Gladbacher Impf-Drive-In eine Impfung im PKW anbieten können. Wir danken dem Betreiber des Testzentrums in Overath, Herrn Fred Atallah, für die Möglichkeit, die Impfungen vor Ort durchführen zu können." erläutert Christian Fischer, Projektleiter von der Bergisch Gladbacher Feuerwehr. Die Feuerwehr bietet seit April 2021 an unterschiedlichen Standorten im gesamten Kreisgebiet mit zwei mobilen Teams Covid-Impfungen an. Mit den Impf-Drive-In für die Angehörigen der Feuerwehren sowie der Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kreisgebiet wurden bislang rund 6.800 Impfdosen gemeinsam mit den Impfärzten des Rheinisch-Bergischen Kreises verabreicht.

Am kommenden Sonntag können Erst- oder Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von BioNTech ab dem 12. Lebensjahr durchgeführt werden. Die entsprechenden Merkblätter bitten wir vorab auf der Webseite des Rheinisich-Bergischen Kreises unter https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx herunterzuladen. Bei Kindern und Jugendlichen ab dem 12. Lebensjahr ist eine gesonderte, von den Erziehungsberechtigten unterzeichnete Bescheinigung und deren Personalausweis erforderlich. Weiterhin ist der eigene Personalausweis und wenn möglich, der gelbe Impfpass mitzubringen.

Impf-Drive-In Overath:

Sonntag, 12.09.2012 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Klev 8 - 51491 Overath (am bekannten Test-Drive-In)

