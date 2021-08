Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Mobile Impfteams der Feuerwehr Bergisch Gladbach bieten Impfungen an Bergisch Gladbacher Schulen an

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Zu Beginn des neuen Schuljahres werden am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (NCG) und an der Integrierten Gesamtschule Paffrath (IGP) Impfungen für Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr angeboten.

In enger Abstimmung mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis, den Impfärzten der Kassenärztlichen Vereinigung und der Feuerwehr können die mobilen Impfteams nun auch den Schulen Impfangebote unterbreiten. Die Feuerwehr hatte sich bereits rechtzeitig zum Ende der Schulferien auf entsprechende Anfragen eingestellt und ist nun in der Lage, sehr kurzfristig zu reagieren.

In enger Abstimmung mit der Schulleitung startet die erste Impfaktion am morgigen Mittwoch in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr am NCG in der Reuterstraße. Angeboten wird der mRNA-Impfstoff von BioNTec. Nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch Eltern sowie alle anderen Bürgerinnen und Bürger können sich bei dieser Gelegenheit ohne Termin impfen lassen.

Am kommenden Dienstag, dem 24.08.2021 folgt eine Impfaktion an der IGP im Stadtteil Paffrath.

Weitere Schulen können sich bei Bedarf per E-Mail an die Feuerwehr Bergisch Gladbach wenden. Gerne werden entsprechend Impfteams zur Verfügung gestellt. Die Adresse lautet impf-drive-in@stadt-gl.de.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell