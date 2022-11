POL-AA: Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots) - Plüderhausen: Unfall mit verletzter Fußgängerin Am Montag gegen 15:25 Uhr parkte in der Hauptstraße ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer aus einer Einfahrt rückwärts aus. Hierbei übersah er eine, auf dem Fußgängerweg befindliche, 85-jährige Fußgängerin. Nach der Kollision stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand kein Schaden. Schorndorf: Gestürzter Radfahrer Am Montag ...

