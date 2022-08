Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Heidelberg (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 5.000.- Euro entstand. Eine 44 Jahre alte Skoda-Fahrerin war gegen 23 Uhr auf der Speyerer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zunächst an einer roten Ampel anhielt, um nach links in den Stückerweg Richtung Eppelheim abzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie plötzlich bei Rot los und kollidierte mit einer 31-jährigen Hyundai-Fahrerin, die stadtauswärts fuhr. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeirevier HD-Süd dauern noch an.

