POL-MA: Weinheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Zoofachgeschäft "In der Au" ein und entwendeten einen schweren Tresor, den sie zuvor aus der Wand herausgerissen hatten. Da der Tresor mehrere Hundert Kilogramm schwer ist, müssen mehrere Personen an dem Einbruch ...

