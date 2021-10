Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Freitagabend beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Hohensachsen einen schwarzen Ford Fiesta und verließ die Unfallstelle ohne den Schaden anzuzeigen. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr im Holzweg vor dem Anwesen mit der Hausnummer 62 abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie ca. 80 cm lange Kratzer an der linken hinteren Stoßstange fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt das Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201 1003-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell