POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Zoofachgeschäft - schwerer Tresor entwendet - später aufgefunden; Zeugen gesucht

Altlußheim (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag eine vertrocknete Grasfläche zwischen zwei Gebäuden in der Mühlstraße in Brand. Dabei wurde auch ein Gewächshaus stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Feuer entwickelte sich eine große Rauchsäule, die weithin im Ort ...

