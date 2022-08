Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim: Gartenbrand in der Ortsmitte; Straßensperrungen; drei Häuser geräumt; keine Verletzte; Ursache unklar

Altlußheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag eine vertrocknete Grasfläche zwischen zwei Gebäuden in der Mühlstraße in Brand. Dabei wurde auch ein Gewächshaus stark in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das Feuer entwickelte sich eine große Rauchsäule, die weithin im Ort sichtbar war. Kurzum wurden die Hauptstraße, die Mühlstraße und Friedrichstraße in Teilen gesperrt.

Die Altlußheimer Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Verletzt wurde niemand. Vorsorglich wurden 18 Personen aus drei Häusern evakuiert und zu einem nahe gelegenen Sammelplatz geführt, wo sie vom Rettungsdienst untersucht wurden.

Ob ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Teile der Fassade eines Hauses ist verrußt.

Die Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell