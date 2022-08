Leimen (ots) - Am Montag gegen 17:30 Uhr geriet in der Johannisgasse aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen in einem Hinterhof eines leerstehenden Gebäudes in Brand. Zeugen bemerkten eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Einsatzkräfte. Die freiwillige Feuerwehr Leimen war mit 20 Mann im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. ...

