Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Baustellenschild umgeworfen, PKWs beschädigt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montagabend kurz nach 22 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen in den Quadraten C3/D3 drei alkoholisierte Personen, welche ein Baustellenschild auf zwei am Straßenrand geparkte PKWs warfen. Beide Fahrzeuge wurden zerkratzt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die informierte Polizei konnte die verdächtigen Männer im Alter von 23, 24 und 26 Jahren schließlich in den Planken feststellen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die Männergruppierung.

