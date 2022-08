Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Bereits vergangenen Donnerstag erhielt eine Seniorin aus Mannheim-Neckarau einen Anruf einer angeblichen Firma, welche Sanitärarbeiten in ihrem Haus durchführen müsse. Kurz darauf erschien schließlich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma und klingelte an der Wohnung der Frau in der Wolframstraße. Diesem gewährte sie Einlass im Glauben daran, dass er die zuvor angekündigten Sanitärarbeiten im Badezimmer durchführen müsse. Am Samstag nach dem verdächtigen Handwerkerbesuch, bemerkte die Seniorin, dass ihr diverse Schmuckstücke sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag fehlten. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0621/83397-0 zu melden. Im Zusammenhang mit falschen Handwerkern, beachten Sie bitte folgende Warnhinweise:

- Gewähren Sie Fremden grundsätzlich keinen Zutritt in Ihre Wohnräume - In der Regel werden zentrale Handwerksarbeiten in Mehrfamilienhäuser durch die Hausverwaltungen oder Vermieter angekündigt. Kommt ein Handwerker unangekündigt, ist das bereits ein erstes Indiz misstrauisch zu werden. - Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster. - Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg. - Hinterfragen Sie kritisch den Grund für ein Betreten durch angebliche Handwerker, vermeintliche Amtsträger, Schädlingsbekämpfer o.ä. - Rufen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde an und lassen sich dies bestätigen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus! Wählen Sie keine Nummer, welche Sie durch die Personen erhalten! Rufen Sie im Zweifel bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell