Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "9-Euro-Ticket" falsch benutzt - Blinder Passagier auf Güterzug

Wellen, Magdeburg (ots)

Am 1. August 2022 um kurz nach 10:00 Uhr wurde die Bundespolizei durch einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn telefonisch darüber informiert, dass am Bahnhof Wellen, vom Bahnsteig zwei eine Person auf einen langsam fahrenden Güterzug aufgesprungen sei. Sofort begab sich eine motorisierte Streife mit Sirene und Martinshorn zum Haltepunkt Sudenburg, an dem der Güterzug gestoppt werden sollte. Als die männliche Person den Funkstreifenwagen erkannte, sprang diese von dem Zug, verletzte sich dabei leicht am Bein und wurde durch die Ein-satzkräfte gestellt. Diese riefen einen Rettungswagen hinzu. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine betäu-bungsmittelähnliche Substanz, vermutlich Cannabis, und stellten die Droge sicher. Weiterhin wurde ein gültiges 9-Euro-Ticket aufgefunden und die eingesetzten Beamten erklärten dem jungen Mann, wie man die-ses richtig in Zügen nutzt. Durch die waghalsige Aktion und den Stopp des Güterzuges kam es bei 12 Zügen zu 360 Minuten Verspätungen. Der aus Gambia stammende Mann hatte mehr Glück als Verstand. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei nochmals darauf hin: Personen im Gleisbereich oder gar auf bzw. wie in diesem Fall an den Zügen begeben sich mit ihrem Handeln in Lebensgefahr. Den blinden Pas-sagier erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Eisenbahnbe-triebsordnung und des Betäubungsmittelgesetzes.

