POL-BS: Junger Mann raubt Jugendlichem die Halskette

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Rüningen, 10.09.2022, 01.40 Uhr, Als die Polizisten zu einer Ruhestörung in einen Kleingarten gerufen wurden, traten ihnen rund 20 Personen aggressiv entgegen. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und beendete die Feier. In der Nacht zu Sonntag kam es zu Beschwerden wegen einer Ruhestörung, die von einer Feier in einem Kleingartenverein in Rüningen ausging. Eine Streifenbesatzung ...

