Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeibeamte wurden bedroht und beleidigt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rüningen,

10.09.2022, 01.40 Uhr,

Als die Polizisten zu einer Ruhestörung in einen Kleingarten gerufen wurden, traten ihnen rund 20 Personen aggressiv entgegen. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und beendete die Feier.

In der Nacht zu Sonntag kam es zu Beschwerden wegen einer Ruhestörung, die von einer Feier in einem Kleingartenverein in Rüningen ausging. Eine Streifenbesatzung suchte die Gartenparzelle auf, wo eine Feier von rund 20 Personen stattfand.

Der 32-jährige Pächter des Gartens verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber äußerst unkooperativ und aggressiv und weigerte sich, den polizeilichen Aufforderungen Folge zu leisten.

Die Stimmung eskalierte, als die Polizei den Anwesenden die Konsequenzen für ihr Verhalten aufzeigte. Ein Polizist wurde von dem 32-jährigen Pächter fremdenfeindlich beleidigt und mit dem Tode bedroht. Ein weiterer Mann trat so nahe an die Beamten heran, dass ein körperlicher Angriff nicht mehr ausgeschlossen werden konnte und musste von dem Beamten zurückgedrängt werden. Die übrigen Gäste traten aus dem Gartenhaus heraus und bauten sich vor den Polizeibeamten bedrohlich aus.

Erst als weitere Polizeibeamte sowie Polizeidiensthunde vor Ort eintrafen, konnte die Feier endgültig aufgelöst werden. Gegen den Pächter leitete die Polizei wegen Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein, alle weiteren Personen erhielten einen Platzverweis.

Nachdem sie sich auf der Straße erneut zusammengerottet und nach Erklärungen für die polizeilichen Maßnahmen verlangt hatten, verließ die Gruppe schließlich die Örtlichkeit.

