BPOLI EF: Verdacht des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Triebfahrzeug mit unbekanntem Gegenstand beworfen - Frontscheibe mit hohem Sachschaden

Bahnhaltepunkt Rudolstadt-Schwarza (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 einen Fahrkartenautomaten der Abellio am Bahnhaltepunkt Rudolstadt-Schwarza beschädigt. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde am 01.05.2022 durch einen Triebfahrzeugführer eines ...

mehr