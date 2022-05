Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahn kollidiert mit im Gleis befindlicher Gasflasche; Zeugen gesucht

Bahnstrecke Bad Blankenburg - Saalfeld (ots)

Am 10.05.2022 wurde die Bundespolizei um 17:21 Uhr darüber informiert, dass es auf der Bahnstrecke zwischen Bad Blankenburg und Saalfeld bei Bahnkilometer 44.9 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem im Gleis befindlichen Gegenstand gekommen ist.

Wie sich beim Eintreffen der Bundespolizei herausstellte, handelte es sich hierbei um eine rote handelsübliche Gasflasche, die durch den Zug nach einer Schnellbremsung noch mehrere Meter mitgeschliffen wurde. Infolge der Kollision kam es zu Beschädigungen am Triebfahrzeug. Die Schadenssumme kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Bei der Begehung des betreffenden Streckenbereiches durch die Streife der Bundespolizei wurde darüber hinaus noch eine weitere abgestellte Gasflasche entdeckt. Diese wurde sichergestellt, um das Bereiten eines weiteren Hindernisses bzw. das mögliche Herbeiführen eines Schadenfalles zu unterbinden.

Die Bundespolizei hat am Tatort Spuren gesichert. Die strafprozessualen Maßnahmen wegen des Verdachts eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an.

Zur Ergreifung des einzelnen oder mehreren Tathandelnden sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe.

Wer hat am 10.05.2022 an der Bahnstrecke zwischen Bad Blankenburg und Saalfeld verdächtige Personen oder Handlungen wahrgenommen, die im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983-0 oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 438138/2022 entgegen.

(KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell