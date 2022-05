Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bilanz der Bundespolizei zu bahnseitigen An- und Abreisen im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsgeschehen in Erfurt am 01. Mai 2022

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Die Bundespolizei in Thüringen wurde in Erwartung eines umfangreichen und vielschichtigen Einsatzgeschehens für den 01.05.2022 durch weitere verbandspolizeiliche Kräfte aus anderen Teilen der Bundesrepublik unterstützt. Darüber hinaus wurde im Thüringer Luftraum ein Helikopter der Bundespolizei eingesetzt.

Ein besonderes bundespolizeiliches Augenmerk lag darauf mit den eingesetzten Kräften die Sicherheit in den Zügen des Nah- und Fernverkehres, als auch in den größeren Bahnhöfen im Freistaat Thüringen sicherzustellen. Dies ist in der Summe durchweg gelungen. Insbesondere bei der An- und Abreise von politisch gegensätzlichen Veranstaltungsteilnehmenden und der Ab- und Zuleitung aus und in den Erfurter Hauptbahnhof sowie den Bahnhof Erfurt Nord gelang das eingespielte und bewährte Zusammenwirken der Thüringer Landes- und der Bundespolizei. In der Summe zählte man eine niedrige dreistellige Anzahl von Bahnnutzenden, die offensichtlich dem rechten und linken Klientel zuzuordnen waren.

Im gesamten Verlauf des Einsatzgeschehens konnten durch bundespolizeiliche Präsenz und Lenkungsmaßnahmen an den Thüringer Bahnhöfen und in den schienengebundenen Verkehrsmitteln das Aufeinandertreffen unterschiedlicher politischer Lager unterbunden und körperliche Auseinandersetzungen somit erfolgreich verhindert werden. Die Leichtigkeit des Bahnverkehrs, auch für normale Reisende, war ständig gegeben.

Die bahnseitigen An- und Abreisen verliefen im Rückblick auf einen ganztägigen Einsatz geregelt, sodass der Leiter der Bundespolizeiinspektion Erfurt insgesamt einen erfolgreichen Verlauf bilanzieren konnte.

