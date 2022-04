Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Keine Chance für Langfinger - Bundespolizei zeigt Tricks der Taschendiebe

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Blumenschenker, Anrempler, Scheibenklopfer, Stau-Erzeuger, Beschmutzer, Falsche Touristen - die Bundespolizei in Thüringen hilft Reisenden die Tricks der Taschendiebe zu erkennen und sich selbst vor Verlusten zu schützen!

Am Mittwoch, den 06.04.2022 in der Zeit von 10:00 -14:00 Uhr, bietet die Bundespolizei Taschendieben am Erfurter Hauptbahnhof die Stirn. Teams aus mehreren Kolleginnen und Kollegen zeigen in der Bahnhofshalle in kleinen Rollenspielen die typischen Tricks von Taschendieben, geben Tipps gegen die "Langfinger" und beantworten die Fragen der Reisenden.

Dabei stellen sie auch die sechs kleinen, bunten Monster der internationalen Kampagne StopPickpockets (stop-pickpockets.eu) vor.

Die anstehenden Osterferien, der damit anwachsende Reiseverkehr und die Lockerungen der pandemischen Regulierungen ziehen nicht nur mehr Reisende und Urlauber, sondern auch dreiste Taschen- und Gepäckdiebe in die verschiedenen Verkehrsstationen. Besonders gefährdet ist das Hab und Gut an belebten und stark frequentierten Orten - wie beispielsweise den größeren Infrastruktureinrichtungen. Gerade zu Beginn der Ferienzeit erwartet den Erfurter Hauptbahnhof ein deutlicher Anstieg der Reisenden- und Besucherzahlen.

Hintergrund:

Initiiert durch die Bundespolizei startete Ende März 2021 die europaweite Kampagne "StopPickpockets" mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Gefahren des Taschendiebstahls zu schaffen. Dabei sollen Reisende in die Lage versetzt werden, die Tricks frühzeitig zu erkennen und das eigene Gepäck und Wertsachen vor Dieben zu schützen.

Zusatz:

Wer zukünftig gemeinsam mit uns den Taschendieben das Handwerk legen will oder unsere Bundespolizei anderweitig unterstützen möchte, kann sich noch bis zum 30.06.2022 für eine 2,5-jährige Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst bewerben. Ausbildungsstart ist im Frühjahr 2023. Nähere Informationen unter www.komm-zur-bundespolizei.de

