Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagmorgen führten Beamte der Linzer Polizeiinspektion eine Schulwegkontrolle am Schulzentrum in Linz durch. Hierbei wurden zwei Verstöße wegen nicht ordnungsgemäßer Beförderung von Kindern im Pkw festgestellt.

