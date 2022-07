Polizei Braunschweig

POL-BS: Braunschweiger Zivilfahnder stoppen gestohlenes Wohnmobil

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BAB 2, Rtg. Berlin, Anschlussstelle Rennau, 08.07.2022, 04:20 Uhr

Den Zivilfahndern der Autobahnpolizei gelang ein weiterer Erfolg im Kampf gegen die Kriminalität im Zusammenhang KFZ-Diebstahl. Sie nahmen eine Tätergruppe nach einem Wohnmobildiebstahl fest.

Am Freitagmorgen sollte ein Wohnmobil in Höhe der Anschlussstelle Rennau kontrolliert werden. Der Fahrer des Fahrzeugs missachtete die Haltezeichen der Polizei und folgte nicht den Beamten an der nächsten Abfahrt, sondern entzog sich der Kontrolle und versuchte weiter über die Autobahn zu flüchten. Kurz vor der Anschlussstelle Helmstedt-West fuhr das Wohnmobil rechtsseitig in den Grünstreifen und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm den 26-jährigen Fahrer nach kurzer Verfolgung zu Fuß fest.

Im Anschluss gelang es den Zivilfahndern auch die beiden weiteren dazugehörigen Täter im Alter von 29 und 30 Jahren ebenfalls im Nahbereich festzunehmen.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil zuvor im Bereich Bremen entwendet wurde. Bei der Festnahme wurden keine Personen verletzt.

Bereits in der Nacht zuvor konnte durch die Autobahnpolizei Braunschweig in Zusammenarbeit mit der Polizei Sachsen-Anhalt ein 37-jähriger Beschuldigter nach einem PKW-Diebstahl festgenommen werden.

Die Teileinheit der Verfügungsgruppe des PK BAB Braunschweig, die speziell für die operative Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist, existiert bereits seit 1997. Im Laufe der Jahre haben sich die Aufgabenfelder in Abhängigkeit von den begangenen Straftaten und den sich daraus ergebenen Schwerpunkten stetig weiterentwickelt. Diese Arbeit erfordert ein besonderes Engagement und einen gewissen Spürsinn, um Tätern auf die Spur zu kommen. Diese Art von Teileinheit einer Dienststelle ist in Niedersachsen einmalig. Sie erfordert ein besonderes Engagement eines jeden Mitarbeiters.

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Kraftfahrzeugkriminalität verbuchen die Zivilfahnder immer wieder herausragende Erfolge. Im ersten Halbjahr 2022 konnten im Zuständigkeitsbereich des PK BAB Braunschweig rund 20 Beschuldigte nach Kraftfahrzeug-Diebstählen und insbesondere im Zusammenhang mit der Verschiebung von hochwertigen Fahrzeugen in Richtung Osten festgenommen werden. Teilweise gingen den Festnahmen Fluchten mit den gestohlenen Fahrzeugen, aber auch zu Fuß voraus. Dies macht den Einsatz von vielen Polizeibeamten und Einsatzmitteln, wie einem Polizeihubschrauber, erforderlich.

Im Rahmen der Einsätze waren neben der Autobahnpolizei Braunschweig auch Kräfte von angrenzenden Polizeiinspektionen und auch Polizeien aus den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg beteiligt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen hat für den Leiter der Autobahnpolizei Herrn Polizeirat Jens Wiese einen besonderen Stellenwert. Nach seinem Amtsantritt im Oktober 2021 gehört zu einem seiner Ziele, die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, auch länderübergreifend, zu intensivieren.

Jens Wiese: "Mit anderen Dienststellen innerhalb der Behörde, aber auch mit den angrenzenden Autobahndienststellen stehen wir im engen Kontakt und treffen uns immer wieder zu Besprechungen und einem Ideenaustausch. Nur so lässt sich ein konsequentes Eingreifen und ein reibungsloser Einsatzablauf realisieren, insbesondere im Tätigkeitsfeld Autobahn, das aufgrund der Geschwindigkeiten besondere Risiken und Herausforderungen mit sich bringt."

