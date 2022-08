Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Geräteschuppens - Zeugen gesucht!

Leimen (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr geriet in der Johannisgasse aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen in einem Hinterhof eines leerstehenden Gebäudes in Brand. Zeugen bemerkten eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Einsatzkräfte. Die freiwillige Feuerwehr Leimen war mit 20 Mann im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da nicht auszuschließen ist, dass es sich bei der Brandursache um Brandstiftung handelt, sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell