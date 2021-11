Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - E-Scooter nicht versichert und Drogen konsumiert

Edenkoben (ots)

Am 06.11.2021 gegen 17 Uhr wurde in Edenkoben im Industriegebiet ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass am E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht war. Demnach ist dieser zurzeit nicht versichert und darf somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Weiterhin wurden bei dem 16-jährigen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Der Jugendliche musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Mutter wurde verständigt und holte ihren Sohn im Anschluss ab. Er muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell