Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Strandbar

Mannheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in die Strandbar Mannheim am Cahn-Garnier-Ufer in Mannheim ein. Der Eigentümer selbst verließ die Bar verschlossen am 08.08.22 gegen 02.00 Uhr. Als er am 09.08.22 die Bar gegen 13 Uhr wieder betrat, stellte er den Einbruch fest. Es befand sich kein Bargeld mehr in der Strandbar, weshalb der Diebstahlschaden gering ausfällt. Es entstand ein geringer Sachschaden, der vom Eigentümer umgehend repariert wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621 / 1258-0 entgegen.

