LPI-J: Über 0,5 Promille

Apolda (ots) - Am 07.07.2022, gegen 18:05 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Apoldaer Straße zu einem Unfall. Als ein 89jähriger Ford-Fahrer neben einer 30jährigen Opel-Fahrerin einparken wollte, stieß dieser mit der Fahrertür des Opels zusammen. Noch unklar ist, ob die 30jährige die Tür im Moment des Einparkvorgangs öffnete oder ob der 89jährige die offene Tür übersah und dagegen fuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An der Fahrertür des Opels ...

