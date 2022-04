Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Bereits am 01.04.2022, gegen 08:15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Schwarzwaldstraße / Schauinslandstraße ein Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 12-jähriges Kind verletzt wurde. Der Unfall wurde der Polizei erst nachträglich bekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr das Kind mit seinem Fahrrad auf der Schauinslandstraße. An der Kreuzung Schwarzwaldstraße missachtete ein von rechts kommender PKW vermutlich die dortige Stopp-Stelle und fuhr in die Kreuzung ein. Der Junge musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, auf regennasser Fahrbahn eine Vollbremsung einleiten und kam hierbei zu Fall. Er wurde hierbei in Form einer Nierenprellung schwer verletzt.

Wie sich der Fahrer des PKW im Anschluss verhielt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Faktisch ist weder das Fahrzeug noch dessen Fahrer bislang bekannt. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang sowie dem beteiligten Fahrzeug machen können, sowie der Fahrer des nicht näher beschriebenen Fahrzeuges. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell