Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Ermittlungsverfahren gegen 36-jährigen Mann aus Eschwege eingeleitet

Eschwege (ots)

Gestern Nachmittag war der Polizei in Eschwege eine körperliche Auseinandersetzung am Stadtbahnhof in Eschwege gemeldet worden.

Wie sich herausstellte, hatte gegen 16.20 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Eschwege, der für die Polizei kein Unbekannter ist, einen 19-Jährigen aus Wildeck aus noch nicht näher bekannten Motiven mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Bei der anschließenden Rangelei gingen beide Männer zu Boden, wodurch sich der 19-Jährige dann außerdem im Bereich des Rückens verletzte. Zudem kam es seitens des 36-Jährigen auch zu massiven Beleidigungen in Richtung des 19-Jährigen.

Die zur Schlichtung hinzugerufenen Polizeibeamten forderten kurz darauf dann noch zwei Rettungswagen nach. Zum einen musste das 19-jährige Opfer wegen seiner Verletzungen behandelt werden. Zum anderen befand sich der 36-jährige Tatverdächtige vmtl. aufgrund zuvor konsumierter Rauschmittel (Alkohol und BTM) in einem nicht mehr steuerungsfähigen Zustand, der letztlich eine Einweisung im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie erforderlich machte.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen und des Transports zum Krankenhaus wurde der 36-Jährige dann auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten massiv beleidigend, bedrohte und spuckte zudem einen Polizeibeamten an.

Der 36-Jährige sieht sich nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil des 19-Jährigen gegenüber, sowie Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell