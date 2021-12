Polizei Eschwege

POL-ESW: Zusammenstoß zwischen Klein-Lkw und Sattelzug; beide Fahrer in Krankenhäuser verbracht

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Zusammenstoß zwischen Klein-Lkw und Sattelzug; beide Fahrer in Krankenhäuser verbracht

Zu einem Unfall mit einem Sattelzug und einem Klein-Lkw kam es am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der Bundesstraße B 27 bei Sontra Berneburg. Die beiden Fahrer trugen bei der Kollision nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur leichtere Verletzungen davon. Aufgrund des Unfalls kam es auf der B 27 zeitweilig auch zu Verkehrsbehinderungen.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-Jähriger aus Dankmarshausen mit einem Klein-Lkw (7,5 t) die Bundesstraße B 27 von Cornberg kommend in Richtung Sontra. Als ein dem Klein-Lkw unmittelbar vorausfahrender Pkw in Höhe Berneburg nach links abbiegen wollte, wich der 36-Jährige seinerseits nach links aus, um einen Auffahrunfall mit dem Pkw zu vermeiden.

Dabei der geriet der 36-Jährige dann mit seinem Fahrzeug allerdings auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte, der von einem 58-Jährigen aus Lohfelden gefahren wurde.

Neben der Polizei waren u.a. die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Beide Fahrer konnten die Fahrerkabine letztlich ohne größere Schwierigkeiten verlassen, klagten an der Unfallstelle dann aber über gesundheitliche Beschwerden, so dass die Fahrer mit noch nicht näher bekannten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser verbracht wurden.

Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle in beide Richtung zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund der Beschädigungen mussten beide verunfallten Fahrzeuge zudem abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden bei dem Unfall ist noch nicht abschließend beziffert, beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge aber auf mehrere tausend Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell