Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.12.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Ein grauer Range Rover, der am gestrigen Morgen in der Luisenstraße in Eschwege auf dem dortigen Parkstreifen in Höhe Haus-Nr. 33 geparkt war, wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zwischen 06:40 Uhr und 12:10 Uhr wurde das Fahrzeug vom hinteren bis zum vorderen Kotflügel seitlich touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Fußgängerin angefahren

Um 15:22 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 90-jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw rückwärts die Forstgasse in Eschwege um zu wenden. Dabei übersah er eine 58-jährige Fußgängerin aus Geismar, die sich hinter seinem Pkw befand. Laut Aussagen von Zeugen schob der 90-Jährige die Fußgängerin mit dem Auto in Richtung eines geparkten Pkws. Die 58-Jährige stemmte sich gegen den rückwärtsfahrenden Pkw und klopfte mehrmals auf den Kofferraum und gegen die Heckscheibe, um auf sich aufmerksam zu machen. Erst kurz vor dem parkenden Pkw hielt der 90-Jährige an, wodurch der Fußgänger zu Boden fiel. Diese klagte während der Unfallaufnahme über Schmerzen am Rücken und Handgelenk und war noch sichtlich aufgewühlt von dem Erlebten. Der Führerschein des 90-Jährigen wurde - zwecks Prüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum - sichergestellt.

Unfall unter Alkoholeinfluss, Widerstand

Um 00:30 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 28-Jähriger aus Wanfried die Augustastraße in Eschwege und bog dann nach links in die Freiherr-vom-Stein-Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine Polizeistreife die Freiherr-vom-Stein-Straße entgegengesetzt. Zur Durchführung einer Verkehrskontrolle wendete der Streifenwagen, worauf der 28-Jährige beschleunigte. Kurz darauf hielt er an und setzte sein Auto zurück, wodurch er mit seinem Pkw gegen einen dort geparkten Audi A 3 fuhr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von ca. 1,6 Promille, zudem besteht der Verdacht auf Konsum von Amphetaminen. Wie sich weiter herausstellte, war das Auto auch nicht zugelassen und wurde somit sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 28-Jährige im Zuge der Fesselung Widerstand, worauf ihn noch eine entsprechende Anzeige erwartet.

Wildunfälle

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die L 3242 von Frankershausen kommend in Richtung Albungen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Um 07:19 Uhr befuhr ein 56-Jähriger aus Treffurt die B 249 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung der Gemeinde Meinhard kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Reh wurde tödlich verletzt und noch von einem nachfolgenden Fahrzeug überfahren. An dem Transporter des 54-Jährigen entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 09./10.12.21 wurde in der Augustastraße in Eschwege der Außenspiegel eines in Höhe Haus-Nr.: 58 geparkten Pkw Mercedes beschädigt. Offenbar wurde der Außenspiegel mutwillig abgeschlagen oder -getreten. Der Schaden wird mit 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Schockanrufe, falsche Polizeibeamte

Nach den gestern gemeldeten betrügerischen Anrufen in Witzenhausen und Hessisch Lichten (PM v. 09.12.21, 10:39 Uhr) wurden am gestrigen Tag weitere Anrufe der Polizei mitgeteilt und angezeigt.

Gegen 11:00 Uhr vormittags wurde eine 90-Jährige in einem Eschweger Stadtteil angerufen, der Anruf jedoch von dem Schwiegersohn angenommen. Die Anruferin gab sich sofort als Kriminalbeamtin aus und forderte 50.000 EUR, da die Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe. Der Schwiegersohn erkannte die Betrugsabsicht sofort und beendete das Gespräch.

Eine Stunde später erhielt eine 61-Jährige aus Eschwege einen derartigen Anruf. Eine weinende Frau, sprach die 61-Jährige sofort als "Mama" an und erklärte, dass sie eine Frau totgefahren haben und jetzt den Hörer sofort an einen Polizisten weitergeben müsse. Nun führte eine andere Frau (angebliche Polizistin) das Telefonat weiter, glich die Personalien ab und erklärte die Notwendigkeit einer Kaution, um eine Haft abzuwenden. Der 61-Jährigen kam der Sachverhalt mittlerweile doch komisch vor und nach der Aufforderung nochmals ihre Tochter sprechen zu dürfen oder einen Anwalt einzuschalten, wurde das Gespräch durch die falsche Polizistin beendet. Ein Rückruf bei der Tochter bestätigte die betrügerische Absicht. Präventionstipps: www.polizei-beratung.de

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einer Hirschkuh kollidierte heute früh, um 05:31 Uhr, ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der L 3238 zwischen Uengsterode und Trubenhausen unterwegs war. Die Hirschkuh wurde dadurch in den Straßengraben geschleudert, wo sie einige Zeit benommen liegen blieb, sich dann aber aufrappelte und davonlief. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 10:28 Uhr befuhr gestern Vormittag ein Pkw Ford von der Mündener Straße aus kommend auf die Zufahrtsstraße hinter dem EDEKA Herkules zum Parkplatz am Getränkemarkt. Noch auf der Zufahrtsstraße fuhr der Ford links an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Peugeot vorbei, um dann vor diesem einzuparken. Dabei setzte der Fahrer des Ford nochmals zurück und prallte dadurch mit dem Heck gegen die Front des Peugeot. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugen sei der Fahrer nach dem Zusammenstoß ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und ist im Anschluss in den Getränkemarkt gegangen. Nachdem er diesen verlassen habe sei er wieder in sein Auto gestiegen und zurück auf die Mündener Straße in Richtung ESSO Tankstelle gefahren. Dabei konnte das amtliche Kennzeichen notiert werden. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 60 - 65 Jahre alten Mann mit grauem Haar und gebückter hagerer Gestalt handeln. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Um 08:20 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell