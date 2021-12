Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.12.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohfelden die Jestädter Straße in Grebendorf ortseinwärts. Ihm entgegen kam ein heller Kleinwagen, der in einer Kurve zu weit links fuhr und dadurch den Pkw des 39-Jährigen auf der linken Fahrzeugseite streifte. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinter dem hellen Kleinwagen fuhr noch ein weiteres Fahrzeug, dessen Insassen als Unfallzeugen infrage kommen könnten. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Abend in der Göttinger Straße in Sontra wurde, um 21:30 Uhr, ein 19-jähriger Eschweger mit seinem Pkw angehalten. Im Rahmen der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabisprodukten das Auto fuhr, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:29 Uhr befuhr heute Morgen eine 49-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3225 aus Richtung Friedrichsbrück in Richtung Rommerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Um 21:45 Uhr beschädigte gestern Abend ein 39-Jähriger aus der Ukraine mit einem Lkw beim Rangieren in der Werkszufahrt der Fa. SCA in Witzenhausen den Anhänger eines geparkten Lkw-Gespanns, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Diebstahl von zwei Schafen

Zwischen dem 01.12.21, 12:00 Uhr und dem 04.12.21, 12:00 Uhr wurden in Witzenhausen-Werleshausen zwei Schafe entwendet, wie gestern angezeigt wurde. Dabei handelt es sich es sich um einen Heidschnucken-Bock mit schwarz-silbergrauem Fell und gekrümmten Hörnern sowie ein Mutterlamm mit weißen Fell (acht Monate alt), das um die Augen schwarze Flecken hat. Nach Angaben des Geschädigten wurden die Tiere von einer Wiesenfläche "Am Siesterbach" gestohlen, wobei sich die Diebe über einen Waldweg der Weidefläche mit einem größeren Fahrzeug oder mit Anhänger genähert haben dürften. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinwiese: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen dem 01.12.21 und dem 08.12.21, 12:00 Uhr wurde "Am Kirchplatz" in Witzenhausen die Kapelle der Liebfrauenkirche mit obszönen Wörtern besprüht. Insgesamt drei Mal wurden diese Wörter mittels blauer Farbe auf den Sandstein (einmal links des Eingangs und zweimal im Eingangsbereich) aufgesprüht. Zudem wurde auch der Schaukasten vor der Kapelle in dieser Form besprüht. Sachschaden: ca. ca. 400 EUR.

Auch im Bornemannweg in Witzenhausen wurden auf der Rückwand eines Firmengebäudes (Garage) derartige Wörter großflächig aufgesprüht. Wiederum mittels blauer Farbe und in einer Größe von 100 x 40 cm wurden drei obszöne Wörter hinterlassen. Auch diese Tat dürfte sich zwischen dem 01.12.21 und dem 08.12 21 ereignet haben. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

