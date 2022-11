Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung zwischen Hundebesitzern - Einbrüche - Fußgänger gefährdet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang-Heiningen: Bei Rot über Fußgängerampel

Ein 62-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17.50 Uhr die Tübinger Straße in Richtung Weissach im Tal. Bei einer dortigen Fußgängerampel hielt vor ihm zunächst ein Pkw Ford Transit bei Rot an, woraufhin der Audi-Fahrer an dem haltenden Fahrzeug vorbeifuhr und einen die Fahrbahn querenden Fußgänger gefährdetet. Zur Würdigung der genauen Umstände sollte nun der noch unbekannte Fußgänger, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, sich mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Auto aufgebrochen

Am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr wurde in der Franz-Arnold-Straße von Zeugen beobachtet, wie ein Pkw Mercedes aufgebrochen wurde. Ein Dieb entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse und rannte damit davon. Laut Zeugenhinweise war der unbekannte Tatverdächtige ca. 20 bis 25 Jahre alt, er hatte einen Vollbart und dunkle Haare. Er soll mit einer hellgrauen Daunenjacke und Jogginghose bekleidet gewesen sein. Wer weitere sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Mann geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Im Erlenweg wurde im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Dienstagabend in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter sind gewaltsam über eine Terrassentür ins Haus eingedrungen und entwendeten den ersten Informationen zufolge aufgefundenes Bargeld. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder sonstige in Tatzusammenhang sehend verdächtige Wahrnehmungen tätigte, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Waiblingen / Fellbach: Auseinandersetzung zwischen Hundebesitzern - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagvormittag auf einem Feldweg zwischen Waiblingen und Fellbach-Schmiden zugetragen hat. Eine 55 Jahre alte Frau ging gegen 10:15 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Kurz nach der Brücke der Westumfahrung kam ihr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Hund, vermutlich einem Staffordshire Terrier, entgegen. Dieser rannte auf den Hund der Frau zu, woraufhin diese ihren Hund hochhob. Als der Hund des Mannes an der Frau hochspringen wollte, hielt diese ihren Regenschirm zur Abwehr bereit. Anschließend wurde sie von dem Mann bedroht und zu Boden geschubst, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Hundeführer geben können. Dieser wird als etwa 40-50 Jahre alter Mann, ca. 180 cm groß mit sportlicher Statur, kurzen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Zudem soll er einen auffallend roten Kopf gehabt und akzentfreies deutsch gesprochen haben. Insbesondere ein Passant, der sich nach dem Vorfall mit der Frau unterhielt und angab, den Mann zu kennen, wird in diesem Zusammenhang als Zeuge gesucht. Er sowie andere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer öffnete am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Eyth-Straße die hintere linke Türe seines Pkw und schlug diese dabei gegen den daneben geparkten VW Golf. Anschließend stieg der Fahrer, der als junger Mann beschrieben wurde, in sein Auto ein und fuhr davon. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell