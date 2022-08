Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand eines Mehrfamilienhauses

Bingen (ots)

Am Sonntag, den 28.08.2022 gegen 09.58 Uhr wurde ein Brand in 55422 Bacharach OT Steeg in der Blücherstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr haben bereits alle Anwohner das Gebäude des Mehrfamilienhauses eigenständig verlassen. Es konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Weiterhin rauchte und brannte der Dachstuhl des Gebäudes, so dass die eingesetzte Feuerwehr unmittelbar mit den Löscharbeiten beginnen musste. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Es muss das Gutachten eines Brandverständigen abgewartet werden. Zur Schadenshöhe können auch vorerst keine genauen Angaben gemacht werden. Der Dachstuhl ist durch das Feuer zerstört worden.

Eine Brandwache wird weiterhin durch die Feuerwehr gewährleistet. Das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar.

Damit die Löscharbeiten störungsfrei verlaufen konnten, musste die Straße vollständig über mehrere Stunden gesperrt werden.

Es waren 72 Kräfte der Feuerwehren Rhein-Nahe und Oberwesel im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell