POL-UL: (UL) Ulm - Polizei ermittelt Flüchtigen

Am Montag waren zwei Fahrer nach Unfällen in Ulm davongefahren.

Ulm (ots)

(UL) Am Montag, gegen 7.45 Uhr fuhr ein Sattelzug aus einem Firmengrundstück in der Voithstraße aus. Dabei streifte der 40-Jährige mit seinem Scania wohl einen geparkten Sattelzug. Wie Zeugen berichteten, fuhr der mutmaßliche Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugen handelten richtig und verständigten die Polizei. Mit ihrer Hilfe ermittelte die Polizei den 40-jährigen Fahrer schnell. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 4.500 Euro. Der mutmaßliche Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr parkte der Mercedes eines 53-Jährigen in der Heinrichstraße. Ein Unbekannter streifte das Auto wohl beim Vorbeifahren und flüchtete dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Ulm (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

