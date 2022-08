Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall

Bingen (ots)

Am 24.08.2022 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer die B9 aus Richtung Bingerbrück kommend in Fahrtrichtung Ingelheim. Am sog. "TH-Kreisel" fuhr der Fahrzeugführer, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, statt dem Fahrbahnverlauf zu folgen, geradeaus über den Kreisverkehr hinweg und überschlug sich hierbei mit seinem PKW. Dem Unfallverursacher gelang es, selbstständig aus seinem PKW auszusteigen. Er wurde schlussendlich nur leicht verletzt, zur weiteren Untersuchung jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der totalbeschädigte PKW musste von der Unfallstelle abgeschleppt und die Straße von Schmutz und Öl befreit werden. Die Stadtstraße in Fahrtrichtung Ingelheim wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt.

